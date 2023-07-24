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В Думе предложили ввести штраф за срыв сроков восстановления подачи горячей воды

1:23
Экономика

Думская фракция ЛДПР намерена в ближайшее время разработать законопроект о введении штрафов для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за нарушение сроков восстановления подачи горячей воды. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции ЛДПР Владимир Кошелев в понедельник.

В Думе предложили ввести штраф за срыв сроков восстановления подачи горячей воды
Фото: health.24tv.ua

"В ближайшее время мы разработаем законопроект, согласно которому ресурсоснабжающие организации также будут платить штрафы в сторону населения, если они не предоставляли услуги, которые должны быть предоставлены нашим гражданам", — рассказал Кошелев на пресс-конференции в ТАСС, где он подвел итоги работы ЛДПР за период весенней сессии.

По словам депутата, инициатива связана с тем, что летом в период массовых отключений горячей воды люди все равно получают платежки по тарифам, несмотря на срывы сроков подачи воды. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также сообщил на пресс-конференции, что партия запустит несколько проектов осенью, в том числе в сфере ЖКХ.

"Особенно важным представляется проект по ЖКХ. Здесь мы будем прорабатывать введение обязательного аудита снабжающих и управляющих компаний, а также контроль за установлением большинства тарифов", — подчеркнул он.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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