Экономист Гинько: доллар перестанет расти, если РФ расширит участие во внешней торговле

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Расширив участие во внешней торговле, РФ сможет остановить рост курса доллара на валютных рынках. Такое мнение выразил российский экономист Владислав Гинько.

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Он призвал как можно чаще задействовать рубль в ходе экспортно-импортных операций. Это укрепит позиции национальной валюты, считает эксперт.

"Необходимо наращивать расчёты в рублях: уже сейчас большая часть всей внешней торговли России не обслуживается в долларах США", — подчеркнул Гинько в беседе с URA.RU.

Как пояснил специалист, такой шаг Москвы серьёзно ослабит доллар.

Ранее Гинько сообщил, что в российских регионах вряд ли вырастет стоимость бензина из-за напряжённой ситуации на валютном рынке.