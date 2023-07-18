Расширив участие во внешней торговле, РФ сможет остановить рост курса доллара на валютных рынках. Такое мнение выразил российский экономист Владислав Гинько.
Он призвал как можно чаще задействовать рубль в ходе экспортно-импортных операций. Это укрепит позиции национальной валюты, считает эксперт.
"Необходимо наращивать расчёты в рублях: уже сейчас большая часть всей внешней торговли России не обслуживается в долларах США", — подчеркнул Гинько в беседе с URA.RU.
Как пояснил специалист, такой шаг Москвы серьёзно ослабит доллар.
Ранее Гинько сообщил, что в российских регионах вряд ли вырастет стоимость бензина из-за напряжённой ситуации на валютном рынке.
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