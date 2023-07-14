Несмотря на экстремальную жару, цены на газ и уголь в Европе пока остаются неизменными

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совсем скоро Европу накроет антициклон "Цербер", который принесёт невыносимую жару. Метеорологи обещают, что в Германии, Италии, Испании и Франции температура может достичь 48 градусов, пишет EADaily.

Фото: ya.ru

Учёные предупреждают, что долгие периоды жары и общее потепление климата неизбежно окажут влияние на здоровье жителей планеты, производство продуктов и возможность получать воду.

Первые признаки экстремально жаркого лета уже видны: на днях Всемирная метеорологическая организация сообщила, что первые несколько дней июля стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, причём это касается разных уголков планеты.

Жара повлечёт за собой усиленный спрос на электроэнергию. Однако пока на энергетическом рынке наблюдается затишье: цены на уголь и газ не растут, оставаясь неизменными. В хранилищах пока достаточно топлива, зелёная — солнечная и ветряная — генерация тоже хорошо справляется с нагрузкой в летний период.

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