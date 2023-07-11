Китай лихорадочно скупает природный газ. И на то есть причина

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские компании лихорадочно скупают сжиженный природный газ. За этим процессом внимательно наблюдает Индия, отмечает турецкое издание Dünya.

Фото: t.me/SpiegelOnline

При этом власти КНР настаивают, что необходимо гарантировать закупки, привязывая их к более долгосрочным контрактам, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Вопрос долгосрочных контрактов достиг такого уровня, что уже 15 процентов сделок по поставкам сжиженного природного газа до 2027 года в мире приходится только на китайских покупателей. При этом некоторые перепродают продукцию по более высоким ценам.

Пекин и Нью-Дели гонятся за долгосрочными контрактами: обе страны стараются избежать влияния колебаний цен, сохранив их стабильность на долгий период.

Кроме того, нужно принимать в расчёт увеличение потребления энергии в будущем. Это, как отмечается в материале турецкого издания, повышает вероятность того, что следующую рецессию в мире попытаются побороть до того, как она станет слишком глубокой.

Стоит заметить, что и поставщики СПГ заинтересованы в долгосрочных контрактах. Об этом, например, неоднократно заявляли в Катаре. К слову, это стало причиной разногласий с Берлином, который — вполне в духе политики Евросоюза — долгосрочные контракты заключать не желает.

В ЕС полагают, что подобные контракты ограничивают колебания цен, которые могут не только расти, но и снижаться. Но в прошлом году, когда цены на природный газ резко выросли, и в США говорили о том, что европейским компаниям следовало бы заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ. И, тем самым, застраховаться от скачков цен.

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