Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Домашних животных нужно беречь от опасной аллергии на растения
Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству капитана-подводника
Поставка Парижем ракет Киеву — цепочка в плане Запада уничтожения славян
МК: военный эксперт Леонков рассказал, как ВС РФ будут уничтожать французские ракеты SCALP
Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе
Кнутов объяснил, как уничтожить французские ракеты SCALP на Украине
Норвегия увеличит финансирование Украины на $236 млн
Главные советы, как избежать частых ошибок в садоводстве
Канада не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы

Китай лихорадочно скупает природный газ. И на то есть причина

1:51
Экономика

Китайские компании лихорадочно скупают сжиженный природный газ. За этим процессом внимательно наблюдает Индия, отмечает турецкое издание Dünya.

Китай лихорадочно скупает природный газ. И на то есть причина
Фото: t.me/SpiegelOnline

При этом власти КНР настаивают, что необходимо гарантировать закупки, привязывая их к более долгосрочным контрактам, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Вопрос долгосрочных контрактов достиг такого уровня, что уже 15 процентов сделок по поставкам сжиженного природного газа до 2027 года в мире приходится только на китайских покупателей. При этом некоторые перепродают продукцию по более высоким ценам.

Пекин и Нью-Дели гонятся за долгосрочными контрактами: обе страны стараются избежать влияния колебаний цен, сохранив их стабильность на долгий период.

Кроме того, нужно принимать в расчёт увеличение потребления энергии в будущем. Это, как отмечается в материале турецкого издания, повышает вероятность того, что следующую рецессию в мире попытаются побороть до того, как она станет слишком глубокой.

Стоит заметить, что и поставщики СПГ заинтересованы в долгосрочных контрактах. Об этом, например, неоднократно заявляли в Катаре. К слову, это стало причиной разногласий с Берлином, который — вполне в духе политики Евросоюза — долгосрочные контракты заключать не желает.

В ЕС полагают, что подобные контракты ограничивают колебания цен, которые могут не только расти, но и снижаться. Но в прошлом году, когда цены на природный газ резко выросли, и в США говорили о том, что европейским компаниям следовало бы заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ. И, тем самым, застраховаться от скачков цен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
К Фадееву всё вернулось бумерангом: Данилко обвинил продюсера в заговоре
Избегание нескольких продуктов поможет убрать опасные наслоения на сосудах — врач-кардиолог Погосова
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Самые дешёвые российские курорты этим летом назвал эксперт
Джонни Депп осенью приедет в Россию
Конец вековой эпохи: в США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
Конец вековой эпохи: в США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
Последние материалы
Поставка Парижем ракет Киеву — цепочка в плане Запада уничтожения славян
Лучшие направления для романтической поездки по России
МК: военный эксперт Леонков рассказал, как ВС РФ будут уничтожать французские ракеты SCALP
Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе
Кнутов объяснил, как уничтожить французские ракеты SCALP на Украине
Норвегия увеличит финансирование Украины на $236 млн
Главные советы, как избежать частых ошибок в садоводстве
Канада не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы
Сексолог Молния предложила установить автоматы с презервативами в российских школах
Бронегруппа ВСУ была уничтожена из-за ошибки механика-водителя БМП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников