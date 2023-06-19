Россия будет экспортировать газ по Берингову морю с помощью ледоколов

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый в 2023 году танкер, гружёный ямальским сжиженным природным газом, проделал путь по Северному морскому пути по направлению в Азию, сообщает EADaily.

Фото: wikimedia commons

19 июня танкер "Фёдор Литке" за две недели успешно преодолел путь по Северному морскому пути (СМП) и вышел в воды Берингова моря. Проход танкера с СПГ обеспечивали два ледокола.

Глава "Росатома" Алексей Лихачёв отметил, что в 2024 году будет запущена круглогодичная навигация в восточной части СМП. Он назвал это решение важным шагом для развития Арктики и экономики России.

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