Первый в 2023 году танкер, гружёный ямальским сжиженным природным газом, проделал путь по Северному морскому пути по направлению в Азию, сообщает EADaily.
19 июня танкер "Фёдор Литке" за две недели успешно преодолел путь по Северному морскому пути (СМП) и вышел в воды Берингова моря. Проход танкера с СПГ обеспечивали два ледокола.
Глава "Росатома" Алексей Лихачёв отметил, что в 2024 году будет запущена круглогодичная навигация в восточной части СМП. Он назвал это решение важным шагом для развития Арктики и экономики России.
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