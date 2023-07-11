США проигрывают России в битве за важнейшую страну

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты очень хотели бы сокращения сотрудничества России с Индией. Однако этого не происходит и едва ли произойдёт, говорится в материале агентства Reuters.

Фото: bitcoinethereumnews.com

Индия закупает у США военную технику и оборудование на миллиарды долларов, но делает это не ради того, чтобы отказаться от продукции российского оборонного комплекса, а ради развития собственной промышленности.

Практически во всех контрактах, заключаемых Индией с зарубежными поставщиками, есть пункты о совместном производстве или передаче технологий.

"За последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, из которых почти 39 пришлось на Россию", — говорится в материале агентства.

Индия входит в альянс QUAD наряду с США, Японией и Австралией, что способствует укреплению её связей с Западом. Однако это никак не отменяет многолетние контакты этой страны с Россией.

И Нью-Дели не будет отказываться от работы с Москвой, несмотря на укрепление связей с Вашингтоном, говорится в материале Reuters.

Стоит заметить, что индийские официальные лица на самом высоком уровне неоднократно заявляли, что не намерены каким-либо образом корректировать дружественные связи с Россией, которые насчитывают не одно десятилетие.

Индия не стала присоединяться к ограничительным мерам, которые страны Запада ввели в отношении нашей страны. Более того, индийские компании стали крупнейшими покупателями российских энергоресурсов.

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