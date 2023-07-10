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Россия резко сократила скидки на нефть для Индии

2:12
Экономика

Российские поставщики нефти значительно сократили скидки на нефть, которая поставляется на НПЗ Индии, сообщает издание Times of India.

Россия резко сократила скидки на нефть для Индии
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

"Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к четырём долларам за баррель", — говорится в материале издания.

Ссылаясь на источники в отрасли, издание дополняет, что цена, которую Россия запрашивает от индийских нефтеперерабатывающих заводов, ниже установленного Западом потолка.

При этом нефтепереработчики платят за доставку из портов Балтийского и Чёрного морей 11-19 долларов за баррель, что превышает тарифы на сопоставимые расстояния.

Стоит заметить, что в мае импорт индийскими компаниями российской нефти превысил совокупные показатели поставок в эту страны из Ирака, ОАЭ, Саудовской Аравии и США.

В мае Индия получала из России 1,96 миллиона баррелей в день, что на 15 процентов больше, чем в апреле. На долю России пришлось почти 42 процента всей сырой нефти, импортированной Индией в мае — это самая высокая доля для отдельной страны за последние годы.

Стоит заметить, что на Западе неоднократно обращали внимания на то, что Индия стала крупнейшим импортёром российской нефти. Этот факт европейские и американские чиновники и политики воспринимали без большого удовольствия.

Дело в том, что индийские компании значительные объёмы нефтепродуктов, получаемых из российской нефти, направляют как раз в Европу и в США, получая очень неплохую прибыль.

Правда, попыток как-либо ограничить поставки из Индии ни европейцы, ни американцы даже не пытались предпринимать, поскольку не хотят портить отношения с этой страной.

Ну а в Индии неизменно подчёркивают, что будут покупать нефть там, где это наиболее выгодно для компаний страны. Не считаясь с тем, что по этому поводу думают в других странах.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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