Forbes: состояние бизнесмена Илона Маска увеличилось на 11,7 миллиарда долларов в связи с ростом акций Tesla

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Состояние американского предпринимателя Илона Маска выросло за минувшие сутки на 11,7 миллиарда долларов, достигнув отметки в 249,4 миллиарда. Forbes пишет, что бизнесмен из Соединённых Штатов — лидер рейтинга самых богатых людей планеты.

Фото: trends.rbc.ru

Маск разбогател настолько стремительно из-за подорожания акций компании Tesla. Ценные бумаги производителя электрокаров выросли в цене на 6,9 процента. Одна акция Tesla стоит сейчас около 280 долларов.

Ситуация сложилась таким образом в связи с более существенными, нежели ожидалось, поставками и производством электромобилей в течение второго квартала. Свою статистику компания Маска обнародовала в минувший понедельник, 3 июня.

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