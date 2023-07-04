Состояние американского предпринимателя Илона Маска выросло за минувшие сутки на 11,7 миллиарда долларов, достигнув отметки в 249,4 миллиарда. Forbes пишет, что бизнесмен из Соединённых Штатов — лидер рейтинга самых богатых людей планеты.
Маск разбогател настолько стремительно из-за подорожания акций компании Tesla. Ценные бумаги производителя электрокаров выросли в цене на 6,9 процента. Одна акция Tesla стоит сейчас около 280 долларов.
Ситуация сложилась таким образом в связи с более существенными, нежели ожидалось, поставками и производством электромобилей в течение второго квартала. Свою статистику компания Маска обнародовала в минувший понедельник, 3 июня.
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