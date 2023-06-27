Илон Маск назвал безумием заявление Грэма об убийстве русских

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Американский бизнесмен Илон Маск подверг резкой критике заявление сенатора США Линдси Грэма, призвавшего убивать русских. Маск выразил мнение о том, что это "безумие и жестокость".

Напомним, ранее Грэм выступил с заявлением о том, что Вашингтон "ещё никогда не тратил деньги так удачно": вследствие его финансовых затрат "умирают" граждане РФ.

В ряде западных СМИ появилась впоследствии информация о том, что в действительности фразу американского сенатора склеили, пишет РИА Новости.