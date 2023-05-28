Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с телеграм-каналом Shot прокомментировал нашумевшее заявление сенатора от республиканцев Линдси Грэма.
"Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", — заявил Песков.
Напомним, в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским Грэм сказал, что "русские умирают", и Белый дом ещё никогда не тратил финансовые средства "так удачно".
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