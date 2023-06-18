Sohu: спойлер Пескова насчёт саммита БРИКС явно не обрадовал США

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одну из основных тем саммита БРИКС. И эта тема едва ли понравится Вашингтону, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: syl.ru

Ранее Песков сообщил, что одной из основных тем на саммите станет расширение БРИКС. По его словам, немало стран выразило намерение присоединиться к сообществу в том или ином формате, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Такой интерес к БРИКС Россию явно радует, поскольку популярность объединения свидетельствует о его международном авторитете.

А вот в США по этому поводу вряд ли испытывают энтузиазм, говорится в материале. Уже сейчас входящие в объединение страны имеют огромный экономический потенциал. А теперь к БРИКС хотят присоединиться Аргентина, Иран, Алжир, Египет, интерес проявляют Турция, Саудовская Аравия, ряд других государств.

Тему расширения БРИКС, о которой говорил Дмитрий Песков, авторы материала назвали "русским спойлером". Хотя, в общем-то, обсуждение присоединения к этому объединению других стран обсуждают уже давно.

Участники БРИКС заинтересованы в развитии национальных валют и в сокращении зависимости от доллара. Это и не нравится Соединённым Штатам, поскольку представляет угрозу гегемонии американской валюты в мировой экономической системе.

Но поскольку США ничуть не колеблясь используют свою валюту как средство давления, очевидно, что во многих странах будут всячески стремиться к тому, что свести к минимуму роль доллара в своей торговле с другими странами.

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