Вопрос, связанный с возможным подорожанием кофе в России, остаётся открытым. Об этом заявил гендиректор "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
По его словам, на международных биржах растут цены на сорт робуста, который по своей стоимости стал подтягиваться к арабике. Кроме того, он отметил, что валютный рынок оказывает большое влияние на "кофейную экономику". Когда курс доллара укрепляется, вся цепочка поставок кофе в РФ дорожает, уточнил эксперт.
При этом специалист не стал прогнозировать скорый рост стоимости популярного напитка из-за разных принципов работы российских компаний.
"Мы понимаем, что себестоимость производства вырастет, но насколько и когда — это вопрос открытый", — сказал Чантурия в интервью Телеканалу "360".
Ранее диетолог Ирина Писарева порекомендовала не запивать выпечку чаем или кофе во избежание проблем с пищеварительной системой.
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