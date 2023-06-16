Эксперт Чантурия: вопрос о росте цен на кофе в России остаётся открытым

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вопрос, связанный с возможным подорожанием кофе в России, остаётся открытым. Об этом заявил гендиректор "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Фото: pixabay.com

По его словам, на международных биржах растут цены на сорт робуста, который по своей стоимости стал подтягиваться к арабике. Кроме того, он отметил, что валютный рынок оказывает большое влияние на "кофейную экономику". Когда курс доллара укрепляется, вся цепочка поставок кофе в РФ дорожает, уточнил эксперт.

При этом специалист не стал прогнозировать скорый рост стоимости популярного напитка из-за разных принципов работы российских компаний.

"Мы понимаем, что себестоимость производства вырастет, но насколько и когда — это вопрос открытый", — сказал Чантурия в интервью Телеканалу "360".

Ранее диетолог Ирина Писарева порекомендовала не запивать выпечку чаем или кофе во избежание проблем с пищеварительной системой.