Диетолог Писарева объяснила, почему опасно запивать выпечку чаем и кофе

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала в интервью Pravda.Ru, какое количество выпечки не навредит здоровью человека и почему её не рекомендуется запивать чаем, кофе и другими напитками.

Фото: media-cdn.tripadvisor.com

По словам эксперта, в день можно съесть один кусочек пирога или два небольших пирожка. Она отметила, что тесто, из которого готовят выпечку, является достаточно калорийным, ведь в него добавляют дрожжи и сахар. Как пояснила специалист, употребление большого количества мучных продуктов пользы не принесёт.

Диетолог назвала бисквитное тесно, приготовленное на кисломолочном продукте без добавления сахара, самым безопасным для здоровья. Кроме того, она посоветовала россиянам не запивать выпечку.

"Когда мы запиваем, то съедаем намного больше. Тем более выпечка не успевает перевариваться, она размягчается и сразу же попадает в организм. Поэтому запивать её я бы не рекомендовала. Конечно, это звучит странно, потому что многие едят печенье или пироги с чаем. Но это чревато перееданием. Если человек находится на диете, ему нужно выбирать альтернативные, более полезные десерты", — подчеркнула Писарева.

Нутрициолог добавила, что десерты из цельнозерновой муки с использованием натуральных сахарозаменителей отличаются низким гликемическим индексом и не вредят фигуре.

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