В Турции заработала оплата через СБП и картами РФ через сервис SigmaPay

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Турции заработала оплата через систему быстрых платежей — СБП и картами Российской Федерации через сервис SigmaPay.

Фото: pixabay. com

Теперь это можно сделать в гостиницах и некоторых магазинах, разместивших специальные стикеры. Правда, как пишут пользователи, покупка обойдётся в среднем на 12 процентов дороже, сообщает портал Marketoverview.

Платежи проходят через SigmaPay — сервис, позволяющий использовать карты систем Mastercard, Visa и "Мир".

Ранее сообщалось о четырёх самых популярных способах обмана в Турции.

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