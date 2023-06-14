В Турции заработала оплата через систему быстрых платежей — СБП и картами Российской Федерации через сервис SigmaPay.
Теперь это можно сделать в гостиницах и некоторых магазинах, разместивших специальные стикеры. Правда, как пишут пользователи, покупка обойдётся в среднем на 12 процентов дороже, сообщает портал Marketoverview.
Платежи проходят через SigmaPay — сервис, позволяющий использовать карты систем Mastercard, Visa и "Мир".
Ранее сообщалось о четырёх самых популярных способах обмана в Турции.
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Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.