РИА Новости раскрыло туристам из РФ четыре самых популярных способа обмана в Турции

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы в культурной столице Турции Стамбуле часто становятся жертвами обманщиков. Как избежать подвохов и не попасться на удочку профессиональных мошенников, рассказывается в статье РИА Новости.

Фото: freepik.com

Первая "разводка", с которой сталкиваются неопытные путешественники уже в аэропорту, — такси. Итоговая цена поездки заранее неизвестна — она высвечивается на счётчике в конце маршрута. При этом водитель может схитрить и сделать несколько кругов по городу или проехать по платной дороге, чтобы увеличить сумму.

Местные жители заявляют, что соглашаться в таком случае не стоит, нужно сразу вызывать полицию. Экскурсоводы советуют заказывать трансфер через агентство.

Еще одна сложность — общественный транспорт. В Стамбуле нельзя купить карточку на одну-две поездки, хотя их должны продавать повсеместно. В автоматах у аэропорта предлагают приобрести карту на три поездки, но билет срабатывает лишь один раз, а в метро оказывается недействительным. Поэтому лучше иметь проездной.

Отели в Стамбуле в реальности также не соответствуют ожиданиям. Одна из туристок рассказала, что бюджетная гостиница в районе Таксим выглядела на картинке светлой, просторной, но по факту оказалась бывшей подсобкой с тонкими дверями, которые открывались на проезжую дорогу. Хозяин заявил в ответ на возмущение, что комната "как на фото" стоит в два раза дороже.

Обмануть могут в кафе и ресторанах. В сетевом аэропортовом общепите, например, одному из россиян официант принёс в дополнение к заказу ещё и корзину с хлебом — якобы в подарок. В итоге счёт увеличился почти на 500 рублей.

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Турция 2023. КАК РАЗВОДЯТ ТУРИСТОВ в ТУРЦИИ. Отдых в Турции. обман в Турции. обман туристов