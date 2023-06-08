NetEase: Россия поставила Запал в тупик трюком с удобрениями

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия поставила Запад в тупик трюком с удобрениями, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: википедия

В европейских портах из-за санкций застряли более 300 тысяч тонн российских удобрений. Страны Запада планировали их распродать, а вырученные средства использовать для поддержки Украины, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Однако Москва сделала неожиданный ход: объявила, что все заблокированные удобрения будут бесплатно переданы странам Африки.

"Запад и подумать не мог, что за попытку ограбить Россию он получит от нее такую пощёчину. Обещанные Африке бесплатные удобрения оказались заблокированы в ЕС. Если Запад продолжит их удерживать, это оскорбит те страны Африки, которым Россия сделала щедрый подарок", — говорится в материале.

И, добавим от себя, едва ли поможет Евросоюзу привлечь на свою сторону страны так называемого глобального Юга. На отсутствие поддержки со стороны которого на Западе и так открыто говорят.

Но вернёмся к материалу китайских экспертов. По их мнению, западные государства оказались в безвыходной ситуации. Поскольку если не согласятся на условия России, то потеряют те остатки влияния в африканских странах, которые ещё сохраняются.

Но если поставки удобрений будут разблокированы, то Россия всё равно укрепит свои отношения с государствами Африки, поскольку они получат эту продукцию бесплатно.

Отмечается, что Запад почти шесть месяцев тянул время, пока Россия не пригрозила положить конец зерновой сделке. В итоге несколько дней назад в Малави прибыла первая партия в 20 тысяч тонн удобрений, из тех, чтобы были блокированы в европейских портах.

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