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Санкции работают, но как-то не так: Запад нанёс сильнейший удар по Индии

1:58
Экономика

Представительная делегация индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий обсуждала санкции в отношении российских алмазов со специальным советником по санкциям госдепартамента США Брэдом Бруксом Рубином, сообщает издание The Economic Times.

Санкции работают, но как-то не так: Запад нанёс сильнейший удар по Индии
Фото: pixabay.com

Ранее страны "Группы семи" объявили о санкциях в отношении российских алмазов. Их происхождение будет определяться с помощью методов отслеживания, которые сократят оборот российских алмазов на мировых рынках.

Центр обработки алмазов в Индии находится в городе Сурат. И основным поставщиков для местных предприятий является российская компания "АЛРОСА", которая контролирует треть мировой добычи алмазов.

Для индийцев санкции США и их союзников стали большим ударом. На предприятиях страны производятся девять из десяти бриллиантов в мире. В индийском Сурате в этой сфере занятия один миллион рабочих.

Ранее американские санкции не препятствовали поставкам алмазов в Индию, они туда поступали через бельгийский Антверпен и Дубай (ОАЭ).

В настоящее время из-за нехватки алмазного сырья 300 тысяч рабочих в Сурате были отправлены в 20-дневный отпуск без сохранения заработной платы. Предприятия по обработке алмазов сократили работу с двух до одной смены, 15-20 тысяч рабочих уже потеряли работу.

По итогам бесед с представителем госдепа каких-либо договорённостей достигнуто не было. Он пообещал обсудить эту тему в американских ведомствах, а после сообщить о результатах.

Стоит заметить, что вообще Вашингтон старается вести очень аккуратную политику по отношении к Индии, рассчитывая на установление как можно более тесных связей с этой страной. В США Индию рассматривают как противовес Китаю в регионе.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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