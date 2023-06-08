Представители Евростата сообщили, что вся зона местной валюты столкнулась с "технической рецессией".
Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте ведомства. Как подчеркнули аналитики, произошёл первый спад после коронавирусной пандемии. По информации Евростата, с января по март этого года ВВП 20 стран сократился на 0,1%.
В Bloomberg отметили, что эксперты связали наступившую рецессию, в которую ранее входила только Германия, с изменениями в области энергетики и заморозкой производства.
Вместе с этим в Еврокомиссии успокоили граждан. Чиновники заявили, что в этом году ВВП стран увеличится на 1,1%, а в следующем — на 1,6%.
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