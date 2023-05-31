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Nihon Keizai: Россия может поблагодарить Запад за неожиданный подарок

2:32
Экономика

Между государствами Запада и развивающимися странами новый раскол. В то время, как Запад взял на себя инициативу по введению жёстких санкций против России, многие государства за пределами Европы пытаются расширить торговлю с РФ, говорится в материале японского издания Nihon Keizai.

Nihon Keizai: Россия может поблагодарить Запад за неожиданный подарок
Фото: Fotodom.ru

На этом фоне структура российской торговли по странами и регионам стремительно меняется. И по таможенной статистике, даже в 2022 году, когда был введены санкции, общий объём торговли России вырос на восемь процентов по сравнению с предыдущим годом, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Стоимость экспорта России увеличилась на 20%, импорта — снизилась на 12%. Доля торговли государства с дружественными державами, не участвующими в санкциях, увеличилась с 45% в 2021 году до 55%.

Сейчас Китай, Индия и Турция являются тремя крупнейшими игроками, которые стимулируют смещение экономической деятельности Москвы в сторону регионов с формирующимся рынком.

Общий объем торговли этих государств с Россией изменился: у Китая он вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом, у Индии — в 3,2 раза, у Турции — почти в два раза.

Кроме того, активизировалась торговля России с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Ираном и Индонезией, а также со странами — членами Евразийского экономического союза, в который входят сама Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

По сути, западные ограничительные меры побудили Россию ускорить расширение торговли со странами, которые обладают наибольшим потенциалом для экономического роста. Взаимодействие РФ с такими государствами усилит её устойчивость к ограничениям, а также позволит укрепить положение в глобальной экономике.

Если говорить о перспективах, то экспорт дешёвых энергоресурсов из России будет способствовать подъёму государств с формирующимся рынком, говорится в материале Nihon Keizai. Соответственно, западные страны, прежде всего европейские, потеряли доступ к этим ресурсам.

В результате важное значение приобретёт мощный экономический блок между Россией, Китаем, Индией, Турцией, Ближним Востоком и другими странами.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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