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NetEase: Россия сорвёт джекпот, если Китай примет её подарок

2:27
Экономика

На этой неделе в Китае побывала представительная российская делегация во главе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Делегация приехала с крайне интересным предложением, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

NetEase: Россия сорвёт джекпот, если Китай примет её подарок
Фото: Fotodom. ru

Во время визита представители российской делегации провели ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний. В ходе переговоров обсуждались перспективы дальнейшего расширения экономического сотрудничества, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

В частности, российская сторона предложила рассмотреть возможность увеличения инвестиций в дальневосточные регионы страны. И это предложение нашло отклик в Китае.

Ряд китайских компаний сообщили о планах по инвестициях в дальневосточные регионы России. Речь о проектах в сфере коммуникаций, добычи природных ресурсов, логистики и многого другого.

В материале отмечается, что России крайне выгодно привлекать китайские компании для реализации крупных проектов на Дальнем Востоке (что, впрочем, едва ли можно назвать каким-то открытием).

Это выгодно и Китаю, который заинтересован в укреплении экономического сотрудничества с соседними государствами. Так что российское предложение стало отличным подарком КНР, отмечается в материале.

По мнению его авторов, сложилась уникальная ситуация. С одной стороны, Россия преподнесла Китаю подарок. С другой, она сорвёт джекпот и получит большую выгоду, если КНР примет этот дар. И всё идёт к тому, что Пекин даст положительный ответ, говорится в материале.

Напомним, в ходе состоявшихся в Пекине переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить 200 миллиардов долларов.

"Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим этот знаковый рубеж", — сказал Мишустин.

Он также отметил, что 70 процентов трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в рублях и юанях.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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