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New Statesman: способность России справляться с давлением обескураживает

1:49
Экономика

Страны Запада одна за другой объявляют о новых антироссийских санкциях. Это явно приурочено к саммиту "Группы семи", который в эти дни проходит в Японии. Между тем, в публикациях западной прессы отмечается способность России противостоять экономическому давлению. В материале британского издания New Statesman эта способность названа "обескураживающей".

New Statesman: способность России справляться с давлением обескураживает
Фото: Fotodom.ru/DP

Отмечается, что в экономической борьбе с Россией Запад зашёл настолько далеко, насколько это вообще возможно. С каждым разом Западу становится всё сложнее согласовывать новые антироссийские меры. Однако экономические последствия этих санкций для России оказались незначительными, а их последствия разочаровывающими, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

"Ожидалось, что экономический удар будет значительным. В информационном бюллетене правительства США от 24 марта 2022 года говорилось, что рубль обесценится, а рынки продолжат падение… Прогнозировалось, что в 2022 году российская экономика сократится на 15 процентов и более", — говорится в материале издания.

Однако рубль довольно быстро отошёл от первоначального шока, а российская экономика справилась с ситуацией намного лучше, чем ожидалось. И поскольку санкции не были поддержаны ООН, большинство незападных стран не захотели присоединяться к ограничительным мерам против России.

В материале New Statesman подчёркивается, что российская экономика "не сорвалась с обрыва" и вряд ли это произойдёт.

Хотя, заметим, в Группе семи по-прежнему декларируют готовность вводить новые ограничительные меры против нашей страны.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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