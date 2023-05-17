Money: апрель оказался весьма успешным месяцем для России

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Апрель оказался весьма успешным месяцем для России с точки зрения продажи энергоносителей, говорится в материале, опубликованном в итальянском издании Money.

Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

По данным Международного энергетического агентства, Россия в минувшем месяце экспортировала больше нефти, чем в любой другой месяц с начала конфликта на Украине и введения Западом санкций, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

"Увеличение поставок отражает успех Москвы в поиске новых покупателей на свою нефть", — говорится в материале.

Экспорт российской нефти в апреле составил 8,3 миллиона баррелей в день, а выручка оценивается в 15 млрд долларов. Для сравнения: в марте выручка была несколько скромнее — порядка 13,3 млрд долларов.

В материале Money отмечается, что у России, судя по всему, мало проблем с поиском покупателей нефти и нефтепродуктов. РФ развернула свои экспортные потоки из Европы в Азию, где на её нефть нашлось множество покупателей.

Напомним, в начале декабря прошлого года страны Евросоюза, G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морским путём — не более 60 долларов за баррель.

В том же месяце президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещаются поставки российской нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен.