Россия и Ирак обвалили продажу американской нефти в Индию

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Россия установила рекордные показатели экспорта нефти в Индию. Поставщики РФ и Ирака обвалили поставки в страну энергоносителей из США, Кувейта и ОАЭ, сообщает EADaily.

Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

Индия в больших объёмах закупает российскую нефть, так как на неё установлены большие скидки.

Рост поставок нефти из России и Ирака обвалил продажи нефти США, ОАЭ и Кувейта.

Резкий рост экспорта нефти из РФ в Индию стартовал после начала спецоперации на Украине, так как от российской нефти стали отказываться в Европе.

Чтобы закрепиться на новых рынках, российские поставщики были вынуждены увеличивать скидки на сырье из балтийских и черноморских портов. Это было реакцией на полный запрет Евросоюзом поставок морем.

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