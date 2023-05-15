Россия установила рекордные показатели экспорта нефти в Индию. Поставщики РФ и Ирака обвалили поставки в страну энергоносителей из США, Кувейта и ОАЭ, сообщает EADaily.
Индия в больших объёмах закупает российскую нефть, так как на неё установлены большие скидки.
Рост поставок нефти из России и Ирака обвалил продажи нефти США, ОАЭ и Кувейта.
Резкий рост экспорта нефти из РФ в Индию стартовал после начала спецоперации на Украине, так как от российской нефти стали отказываться в Европе.
Чтобы закрепиться на новых рынках, российские поставщики были вынуждены увеличивать скидки на сырье из балтийских и черноморских портов. Это было реакцией на полный запрет Евросоюзом поставок морем.
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