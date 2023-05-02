В феврале экспорт нефтепродуктов из США в Бразилию упал до минимума за последние семь лет. Подорвали доминирующую роль Америки в поставках топлива в эту страну нефтепродукты из России и российской нефти, пишет EADaily.
Поставки американских нефтепродуктов стали снижаться с января, когда Россия начала наращивать экспорт по новым направлениям. При этом импорт нефтепродуктов из США упал не только в Бразилии, но и Колумбии, отмечает издание.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.