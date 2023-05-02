EADaily: нефтепродукты из России и российской нефти ударили по США в Бразилии

0:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале экспорт нефтепродуктов из США в Бразилию упал до минимума за последние семь лет. Подорвали доминирующую роль Америки в поставках топлива в эту страну нефтепродукты из России и российской нефти, пишет EADaily.

Фото: eer.ru

Поставки американских нефтепродуктов стали снижаться с января, когда Россия начала наращивать экспорт по новым направлениям. При этом импорт нефтепродуктов из США упал не только в Бразилии, но и Колумбии, отмечает издание.

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