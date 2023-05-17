Огромный государственный долг США не внушает доверия странам, которые могли бы торговать за доллары, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс. По его словам, Штаты стали лидерами в мировом топе должников.
Как уточнил Роджерс, государству с огромными долгами не могут доверять инвесторы. И те, кто ранее совершал сделки в американской нацвалюте, теперь опасается волатильности доллара.
"Люди начинают отказываться от использования доллара, в частности, потому что США являются крупнейшей страной-должником в истории", — пояснил инвестор РИА Новости.
Роджерс считает, что в будущем доллар ждут проблемы, из-за этого инвесторы не хотят рисковать.
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