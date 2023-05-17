Инвестор Роджерс объяснил, как госдолг США топит доллар

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Огромный государственный долг США не внушает доверия странам, которые могли бы торговать за доллары, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс. По его словам, Штаты стали лидерами в мировом топе должников.

Фото: akket. com

Как уточнил Роджерс, государству с огромными долгами не могут доверять инвесторы. И те, кто ранее совершал сделки в американской нацвалюте, теперь опасается волатильности доллара.

"Люди начинают отказываться от использования доллара, в частности, потому что США являются крупнейшей страной-должником в истории", — пояснил инвестор РИА Новости.

Роджерс считает, что в будущем доллар ждут проблемы, из-за этого инвесторы не хотят рисковать.

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