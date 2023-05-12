Экономист Масленников объяснил стремительное падение доллара

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар стремительно теряет позиции, а международная валютная система движется к полицентричности, заявил экономист, политолог, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Фото: akket. com

По словам эксперта, основным триггером к дедолларизации перевод российских импортёров газа на оплату нацвалютой.

"Понятно, что роль доллара не избыточна и подрастают другие экономики, причём развиваются достаточно быстро и успешно, и, естественно, модель будущего международной системы — это полицентричность. Это несколько валют, но как они будут между собой соотноситься", — пояснил эксперт Общественной Службе Новостей.

Впрочем, говорить о скором уходе доллара с мировой валютной арены рано, он до сих пор играет ключевую роль на биржах и во многих торгово-экономических отношениях.

Какие конкретно валюты займут нишу главенствующих, пока анонсировать рано, всё будет зависеть от экономического развития той или другой страны.

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