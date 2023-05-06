Внешний долг по отношению к ВВП в РФ упал по итогам минувшего года до исторического минимума. Наиболее закредитованными странами оказались Великобритания и Нидерланды. Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости, в основе которых лежат данные статистических ведомств и Центральных банков.
Уровень внешнего долга к ВВП продемонстрировал 10-процентное сокращение — до отметки в 16,6 процента. Речь идёт о минимуме с 2002 года. Самый низкий показатель среди государств с крупнейшими экономиками зафиксирован в КНР: за год он упал с 15,4 до 13,7 процента. Далее следует Индия — её внешний долг составляет 19,1 процента ВВП.
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