В Белом доме ожидают, что РФ не сможет обслуживать свой внешний долг

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия не сможет обслуживать свой внешний долг.

В США продолжают винить во всех проблемах Россию, но граждане уже начинают понимать, кто истинный виновник в росте цен. Видимо, для того, чтобы успокоить общественность, Жан-Пьер на брифинге заявила, что и России санкции вредят.

Официальный представитель Белого дома считает, что РФ не сможет обслуживать долговые обязательства. При этом она добавила, что для американской и мировой экономики последствия будут минимальные.

"Россия, вероятно, не сможет выполнить свои обязательства и столкнется с перспективой дефолта и статусом парии в глобальной финансовой системе на продолжительную перспективу. Мы ожидаем, что последствия для американской и глобальной экономики будут минимальными", — сказала Жан-Пьер на брифинге.