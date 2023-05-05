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Экономист Климанов: рубль укрепился из-за увеличения количества выплат в нацвалюте

1:09
Экономика

Изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю — нормальный естественный процесс, в этом нет ничего удивительного, сообщил экономист, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, комментируя в интервью Pravda.Ru ослабление доллара.

Экономист Климанов: рубль укрепился из-за увеличения количества выплат в нацвалюте
Фото: pixabay.com

По его словам, текущее понижение долларового курса ожидалось. Он напомнил, что о таком сценарии предупреждали многие эксперты.

"Выручка нерегулярно поступает от наших экспортёров. И в преддверии летнего сезона как раз все ждали увеличения количества выплат в валюте. Поэтому то ослабление рубля, которое мы наблюдали в марте и апреле, отчасти компенсируется сегодняшним повышением курса", — сказал собеседник издания.

Как подчеркнул Климанов, дальнейшую ситуацию на валютном рынке спрогнозировать достаточно сложно, ведь на поведение рубля влияют множество различных факторов.

В пятницу, 5 мая, курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта, свидетельствуют данные торгов.

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2023 - потянем ли? Честный прогноз по экономике РФ
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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