Экономист Климанов: рубль укрепился из-за увеличения количества выплат в нацвалюте

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю — нормальный естественный процесс, в этом нет ничего удивительного, сообщил экономист, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, комментируя в интервью Pravda.Ru ослабление доллара.

Фото: pixabay.com

По его словам, текущее понижение долларового курса ожидалось. Он напомнил, что о таком сценарии предупреждали многие эксперты.

"Выручка нерегулярно поступает от наших экспортёров. И в преддверии летнего сезона как раз все ждали увеличения количества выплат в валюте. Поэтому то ослабление рубля, которое мы наблюдали в марте и апреле, отчасти компенсируется сегодняшним повышением курса", — сказал собеседник издания.

Как подчеркнул Климанов, дальнейшую ситуацию на валютном рынке спрогнозировать достаточно сложно, ведь на поведение рубля влияют множество различных факторов.

В пятницу, 5 мая, курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта, свидетельствуют данные торгов.

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