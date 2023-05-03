Экономист Остапкович рассказал, стоит ли ждать резких скачков курса доллара в мае

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский экономист Георгий Остапкович спрогнозировал ситуацию с курсом доллара на валютном рынке в мае 2023 года.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на эксперта, до конца месяца курс доллара будет колебаться от 79 до 82 рублей. По мнению специалиста, какие-либо существенные изменения не намечаются. Он добавил, что россияне вряд ли почувствуют резкий рост нацвалюты США.

"Я думаю, что до конца мая, а это короткий период, каких-то фундаментальных и космических явлений с динамикой курса доллара произойти не должно", — подчеркнул Остапкович.

Ранее в Министерстве финансов России заявили, что страна практически полностью отказалась от расчётов в долларах на международной арене.

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