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В Минфине рассказали, что Россия больше не платит в долларах ни за что

1:27
Экономика

В российском Минфине заявили, что страна практически полностью отошла от расчётов в долларах на международной арене. Информацию об этом огласил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

В Минфине рассказали, что Россия больше не платит в долларах ни за что

Российские компании больше не используют в международных расчётах доллар, а доля расчётов в евро является малозначительной и постоянно сокращается. Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев

"Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчёты "рубль — доллар" трансграничные практически, я бы сказал, что их нет, — сообщил Моисеев на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0". — Есть отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят. С точки зрения системных, их нет. На "рубль — евро" немножко остались, но там тоже сходит на нет потихонечку".

Значительная часть долларовых счетов как государства, так и отдельных российских компаний за рубежом блокированы. К примеру, заморожено более $300 миллиардов золотовалютных резервов, принадлежащих России. Кроме того, осуществлять переводы в долларах стало затруднительно, поскольку платежи проходят через длительную проверку на соответствие санкциям. Поэтому для российских компаний выгоднее использовать другие международные валюты.

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Возможен ли отказ России от доллара?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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