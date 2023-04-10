SCMP: отказ России от доллара дал результаты — страны отказываются от валюты США

Мир начал отказываться от доллара в качестве основной валюты для расчетов. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Россия, Китай и Бразилия уже начали использовать другие валюты в торговых расчетах, что может привести к дальнейшим изменениям в мировой экономике. Это связано с тем, что доллар является основной валютой для международных расчётов, что даёт США большое экономическое преимущество.

Такие изменения могут привести к укреплению экономической позиции других стран, таких как Россия и Китай, что может привести к изменению баланса сил в мировой экономике.

Даже Израиль в прошлом году впервые начал держать юань в своих валютных резервах, сократив количество долларов, евро и фунтов стерлингов.

"С появлением альтернатив экономической системе, возглавляемой США, всё больше стран начали ослаблять свою зависимость от доллара", — констатировал автор статьи.

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