Forbes India: Россия готовит альтернативу доллару. И речь не о юане

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и её партнёры по БРИКС готовят замену американскому доллару, говорится в материале, опубликованном в издании Forbes India.

Американская валюта, вернее сказать, зависимость от неё, становится проблемой для экономик всё большего числа государств. "Превращение доллара в оружие США, особенно захват российских резервных долларовых активов, напомнило миру о его зависимости от доллара", — отмечается в материале издания (перевод "ПолитРоссия").

Россия — не только Россия — уже несколько лет продвигают идею дедолларизации мировой торговли. И эта идея становится всё более популярной.

Речь идёт не о снижении зависимости от американского доллара, а о его замене на другие активы. Самым очевидным из которых кажется китайский юань.

"Диверсификация от доллара в качестве резервной валюты сначала потребует, чтобы глобально торгуемые товары, такие как нефть, продавались в альтернативных валютах. Вот почему Китай так хочет создать петроюань (форма китайской валюты, предназначенная для торговли нефтью)", — говорится в материале.

Но есть государства, которые не доверяют юаню. Собственно, едва ли другого вывода можно было ожидать от материала, опубликованного в Forbes India.

В материале подчёркивается, дабы добиться реальной независимости от доллара, необходимо диверсифицировать резервные активы по крайней мере на пять или шесть основных мировых валют. Для этого могут понадобиться нефтяные мультивалюты. Такая валюта может быть создана в рамках БРИКС, куда входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

"Нефтебрикс", говорится в материале, может стать альтернативой американскому доллару и будет лучше, чем юань. И даже США в случае каких-либо проблем могут предпочесть "нефтебрикс" в качестве второй мировой валюты.

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Юань заменит доллар?