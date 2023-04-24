Henkel при продаже бизнеса в России оговорил возможность возвращения

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, германский концерн Henkel AG, включил в соглашение о продаже бизнеса в России возможность обратного выкупа активов.

"Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса", — заявил на встрече с акционерами финансовый директор компании Марко Свобода.

Ранее стало известно, что компания продаёт бизнес в России за 600 миллионов евро консорциуму местных инвесторов. При этом в Henkel заявляли, что понесут потери от продажи бизнеса, сообщает агентство "Прайм".

Напомним, в числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.

Отметим, что для западных компаний включение в соглашения о продаже активов России пунктов о возможности обратного их выкупа является весьма распространённой практикой. В частности, недавно такую возможность оговорил для себя Mersedes.

С другой стороны, возникает вопрос, следует ли представлять такую возможность тем компаниям, которые свернули свою деятельность в нашей стране и продают свои активы.

Ведь получается, что там рассчитывают в дальнейшем продолжить зарабатывать в России как ни в чём не бывало. А стоит ли предоставлять им такую возможность? Вопрос, над которым следовало бы подумать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российский автопром: год под санкциями. Что известно?