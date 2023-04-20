Mercedes-Benz может вернуться в Россию при одном условии

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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz раскрыл условие своего возвращения на российский рынок. По данным газеты Handelsblatt, сделка по продаже российских активов Mercedes-Benz включает в себя опцион на покупку, что означает, что автопроизводитель может вернуть свой бизнес в стране. Однако это произойдет только в том случае, если санкции будут сняты. Срок действия опциона не уточняется, но обычно он составляет шесть лет.

Renault и Nissan, например, передали свои российские активы институту НАМИ при Министерстве промышленности и торговли, но они могут забрать их обратно в течение шести лет после подписания соглашения. В марте сообщалось, что бренд Porsche, входящий в состав Volkswagen Group, планирует продать все свои российские активы с правом преимущественной покупки в течение ближайших пяти-десяти лет.

Недавно Mercedes-Benz закрыл сделку по продаже завода "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" в Московской области и лизинговой, факторинговой и страховой компании "Мерседес-Бенц Капитал Рус". Активы были переданы российскому дилерскому холдингу "Автодом".

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