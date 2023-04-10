IBTimes: США нечем ответить России и Саудовской Аравии на рынке нефти

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ряд государств, входящих в объединение ОПЕК+ на прошлой неделе объявили о значительном сокращении ежедневной добычи нефти. По сути, они присоединились к России, которая о таком сокращении объявила ещё раньше.

И таким образом, это было ещё одно подтверждение, кто контролирует нефтяные рынки, сообщает издание International Business Times (IBTimes).

"Нефтяной картель, контролируемый Саудовской Аравией и Россией, удивил рынки, сократив добычу нефти более чем на миллион баррелей в сутки", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Отмечается, что способность России и Саудовской Аравии регулировать цены на энергоносители по своему усмотрению изрядно удивила мировую общественность. А дело в том, что на данный момент крупнейшим производителем нефти в мире являются Соединённые Штаты, а не Россия или Саудовская Аравия.

Однако именно два ведущих государства ОПЕК+ устанавливают правила игры на мировых рынках нефти.

В США обеспокоены тем, что резкий рост цен на нефть может свести на нет попытки финансового регулятора — Федеральной резервной системы — справиться с ростом инфляции. Многие эксперты винят в происходящем администрацию Джо Байдена, которая оказалась не в состоянии повлиять на ситуацию.

"Не ждите какого-либо действенного ответа от нынешнего руководства США, будут только проклятья в адрес саудитов и воодушевляющие призывы к переходу на зелёную энергетику", — подчёркивается в материале International Business Times.

Впрочем, надо заметить, что здесь ещё влияют внутриполитические американские расклады. Критика энергетической — как и любой другой — политики нынешней администрации звучит со стороны республиканцев.

При этом остаётся открытым вопрос, в какой степени власти США вообще в состоянии оказать влияние на мировой рынок нефти.

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