Европейский союз планирует создать новый механизм, который позволит странам-членам блокировать импорт СПГ из России без введения дополнительных санкций, передаёт EADaily.
Предложение заключается в наделении правительств стран ЕС временными полномочиями для запрета поставщикам из России заранее бронировать инфраструктуру СПГ в ЕС, включая терминалы. Инициативу поддержали несколько стран:
Такой механизм якобы может повысить защиту от возможного влияния России на поставки СПГ в Европу. Однако такое решение может резко повлиять на стоимость голубого топлива.
"Любые ограничения притока СПГ в нынешних условиях приведут к росту цен при прочих равных условиях, — рассказал изданию заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — В то же время пока что формулировки звучат так, как будто они хотят сделать видимость санкций, но при этом не ограничивать импорт СПГ из России".
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