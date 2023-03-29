Новая идея ЕС заблокировать газ РФ — попытка создать видимость санкций

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский союз планирует создать новый механизм, который позволит странам-членам блокировать импорт СПГ из России без введения дополнительных санкций, передаёт EADaily.

Предложение заключается в наделении правительств стран ЕС временными полномочиями для запрета поставщикам из России заранее бронировать инфраструктуру СПГ в ЕС, включая терминалы. Инициативу поддержали несколько стран:

Финляндия,

Эстония,

Латвия,

Литва,

Польша.

Такой механизм якобы может повысить защиту от возможного влияния России на поставки СПГ в Европу. Однако такое решение может резко повлиять на стоимость голубого топлива.

"Любые ограничения притока СПГ в нынешних условиях приведут к росту цен при прочих равных условиях, — рассказал изданию заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — В то же время пока что формулировки звучат так, как будто они хотят сделать видимость санкций, но при этом не ограничивать импорт СПГ из России".

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