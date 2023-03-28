The New York Times: конфискация российских активов нанесёт мощный удар по США и ЕС

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Конфискация замороженных российских активов на территории США и Евросоюза с последующей передачей денег киевскому режиму — выстрел себе Вашингтону и Брюсселю, заявила американская журналистка Патрисия Коэн.

По её словам, последствия от передачи активов России Киеву будут катастрофическими для Вашингтона. Штаты потеряют "всякую надёжность" в глазах иностранных партнёров, так как хранить свои активы на территории США станет небезопасно.

"Арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций", — написала Коэн в статье для The New York Times.

Как подчеркнула автор, вероятно, после прецедента начнётся отток активов стран, которые хранят их в банках США. Кроме прочего, могут уйти и частные инвесторы.

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