Конфискация замороженных российских активов на территории США и Евросоюза с последующей передачей денег киевскому режиму — выстрел себе Вашингтону и Брюсселю, заявила американская журналистка Патрисия Коэн.
По её словам, последствия от передачи активов России Киеву будут катастрофическими для Вашингтона. Штаты потеряют "всякую надёжность" в глазах иностранных партнёров, так как хранить свои активы на территории США станет небезопасно.
"Арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций", — написала Коэн в статье для The New York Times.
Как подчеркнула автор, вероятно, после прецедента начнётся отток активов стран, которые хранят их в банках США. Кроме прочего, могут уйти и частные инвесторы.
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