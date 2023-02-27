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Взгляд: новые санкции Запада "рубят хвост бульдога"

1:16
Экономика

Новый перечень антироссийских рестрикций можно смело положить "в пакет с пакетами". По словам аналитиков, санкции никак не отразятся на экономике России, и она сможет адаптироваться, как это было до юбилейного, десятого документа.

Взгляд: новые санкции Запада "рубят хвост бульдога"

Ранее Pravda.Ru писала о том, что после долгих переговоров Евросоюз всё же согласовал новый пакет санкций против России.

"Новые санкции Запада "рубят хвост бульдога", — передаёт Взгляд. — Санкции касаются запрета импорта из России синтетического каучука и асфальта. Россиянам запрещено руководить организациями, которые являются операторами критической инфраструктуры европейского сообщества".

По словам члена набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, самые жёсткие меры со стороны Запада уже были приняты ранее. Речь о заморозке российских активов за рубежом. Новый же пакет никак не отразится на экономической стабильности России.

"Очередной пакет санкций ЕС можно положить в пакет с пакетами, он ни на что не влияет со всех точек зрения. К очередным санкциям нужно относиться спокойно", — пояснил риск-менеджер изданию.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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