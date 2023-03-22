Макдональд: США нужно не меньше двух триллионов долларов на стабилизацию банковской системы

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что правительству США потребуется не менее двух триллионов долларов для стабилизации банковской системы страны.

При этом финансист подчеркнул, что крайне важно, насколько оперативно Белый дом отреагирует на проблему.

"Это всё обернётся триллионами, по крайней мере, двумя триллионами долларов", — пояснил эксперт РИА Новости.

Как подчеркнул Макдональд, вероятно, банковскую систему США ожидает дальнейшее нарастание кризиса, если правительство Америки не предпримет меры.

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