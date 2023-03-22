Макдональд: ещё 50 банков США ожидает банкротство

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что ещё 50 банков в США могут оказаться на грани банкротства до тех пор, пока власти не решат проблему структурного кризиса.

Правительство будет вынуждено ещё больше удерживать отток инвестиций в банки по вкладам, считает Макдональд.

"Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание, значительно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что после заявления президента США Джо Байдена о "стабильности" в банковской структуре резко рухнули акции нескольких десятков банков.

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