Состояние самого богатого челябинца Рашникова возросло до 15 млрд долларов

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самый богатый челябинец Виктор Рашников, владеющий Магнитогорским металлургическим комбинатом, увеличил свой доход в 2022 году на 2,6 миллиарда долларов. Об этом пишет kursdela.biz.

По информации издания, общее состояние бизнесмена оценивается в 15 миллиардов долларов. Отмечается, что Рашников признан один из самых богатых людей в РФ. В ноябре прошлого года он был награждён званием Герой Труда Российской Федерации.

Предприниматель находится под санкциями Японии, Канады, Австралии, Швейцарии, Украины и Новой Зеландии.