Самый богатый челябинец Виктор Рашников, владеющий Магнитогорским металлургическим комбинатом, увеличил свой доход в 2022 году на 2,6 миллиарда долларов. Об этом пишет kursdela.biz.
По информации издания, общее состояние бизнесмена оценивается в 15 миллиардов долларов. Отмечается, что Рашников признан один из самых богатых людей в РФ. В ноябре прошлого года он был награждён званием Герой Труда Российской Федерации.
Предприниматель находится под санкциями Японии, Канады, Австралии, Швейцарии, Украины и Новой Зеландии.
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