Bloomberg: состояние богатейших россиян сократилось почти на $54 млрд

Издание Bloomberg заявляет, что состояние богатейших россиян сократилось почти на 54 млрд долларов с начала 2022 года.

По данным Bloomberg, рейтинг обедневших миллиардеров РФ возглавил Алексей Мордашов, председатель совета директоров "Северстали". Его состояние на 1 сентября уменьшилось на 7,53 млрд долларов. Роман Абрамович потерял 7,34 млрд долларов. Состояние Владимира Лисина, председателя совета директоров НЛМК, сократилось на 5,91 млрд долларов.

Состояние акционера производителя природного газа "Новатэк" Геннадия Тимченко с начала года уменьшилось на 4,65 млрд долларов. Виктор Рашников, председатель совета директоров ММК, обеднел на 4,41 млрд долларов.

Однако есть и те, чьё состояние, наоборот, увеличилось. В их числе президент горно-металлургической компании "Норникель" и холдинга "Интеррос" Владимир Потанин, который заработал 2,2 млрд долларов. Также выросло состояние экс-члена совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева на 3,33 млрд долларов, директора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук на 1,1 млрд долларов и акционера холдинга USM Андрея Скоча на 545 млн долларов.