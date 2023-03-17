Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
RT пообщался с родственниками бойца с позывным "Кубань", который в одиночку захватил траншею ВСУ
Работники Wildberries ожидают выполнения всех их требований до конца
Ущерб Турции от землетрясения превысил $105 миллирадов — министерство финансов
Вдова Олега Табакова Зудина раскритиковала слова Назарова о неподобающем поведении худрука
В Башкирии выявили случай заражения мужчины тропической болезнью, угрожающей жизни
Пермский следователь будет вынужден компенсировать стоимость вещдоков, продавших в ходе расследования
Нарколог Вяльба не рекомендует безалкогольное пиво проходящим лечение от алкоголизма
Экипажи российских новейших танков Т-90М готовятся к бою с танками НАТО
SHOT: наёмник из Германии Томас Мертенс решил остаться в России

"Ничем помочь не могу": глава ЦБ РФ о поиске зарубежными регуляторами российских активов

1:47
Экономика

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ничем не может помочь западным регуляторам, которые не могут найти российские активы.

"Ничем помочь не могу": глава ЦБ РФ о поиске зарубежными регуляторами российских активов

В ходе сегодняшней пресс-конференции корреспондент агентства Bloomberg напомнила, что зарубежные регуляторы не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, которые попали под санкции. По её словам, регуляторы говорят, что нашли гораздо меньше и цифры очень маленькие.

После Набиуллиной был задан вопрос, может ли такое быть, что у России нет такого количества резервов, попавших под санкции, и ЦБ как-то всё спрятал.

"Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу", — цитирует ответ главы российского Центробанка агентство "Прайм".

Напомним, согласно устоявшемуся мнению, за рубежом было заморожено активов российского ЦБ на сумму порядка 300 миллиардов долларов.

Ранее всё то же агентство Bloomberg сообщало, что юридическая служба Евросоюза не может установить местонахождение большинства замороженных резервов Центробанка РФ. ЕС якобы известно только о 14 процентах из этих 300 миллиардов.

При этом некоторые специалисты отмечали, что конкретное местоположение активов и их размер можно будет определить, только если Запад решить изъять эти средства. Сейчас же банкам необязательно информировать о том, сколько средств заморожено на их счетах.

Может быть, это и так. Хотя в таком случае не очень понятно, почему в западной прессе регулярно поднимается тема о том, что соответствующим структурам Европейского сообщества неизвестно местонахождение российских активов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
"Гиацинт-Б": мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты

Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.

МО: мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты
Медведев о БПЛА MQ-9 Reaper в Чёрном море: "Американцы вконец оборзели"
"Американцы вконец оборзели": Медведев о падении MQ-9 Reaper в Чёрном море
Европа не позволит "повернуть" трубы взорванного "Северного потока" в сторону Калининграда
Илон Маск удивил реакцией на падение MQ-9 Reaper
Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов
Костомаров совершил такую же ошибку, как и моя покойная дочь — Началов
Тайны "Жнеца": кто будет доставать БПЛА и как его постараются выкрасть
Встреча Путина и Си в Москве будет стратегической
Встреча Путина и Си в Москве будет стратегической
Последние материалы
MK.RU: фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе голени и кисть, вторая рука чернеет
Чего ожидать, когда ваша кошка начнёт стареть
Уход за хомяками: что нужно знать
Пассажиры в Екатеринбурге были вынуждены пересесть на другой автобус из-за неадекватного мужчины
В Челябинске третий год подряд ремонтируют один и тот же участок дороги
Финансист Коган рассказал, как Центробанк РФ формирует ключевую ставку
Reuters: российские компании завалили казахстанских партнеров просьбами помочь обойти санкции
New-York Times: изгнанные из российского неба авиакомпании США хотят ограничить конкурентов
Власти Калининграда призвали жителей не бояться систем HIMARS, которые будут установлены в Польше
Военный аналитик о передаче союзникам РФ технологии гиперзвукового оружия: переживать не стоит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников