"Ничем помочь не могу": глава ЦБ РФ о поиске зарубежными регуляторами российских активов

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ничем не может помочь западным регуляторам, которые не могут найти российские активы.

В ходе сегодняшней пресс-конференции корреспондент агентства Bloomberg напомнила, что зарубежные регуляторы не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, которые попали под санкции. По её словам, регуляторы говорят, что нашли гораздо меньше и цифры очень маленькие.

После Набиуллиной был задан вопрос, может ли такое быть, что у России нет такого количества резервов, попавших под санкции, и ЦБ как-то всё спрятал.

"Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу", — цитирует ответ главы российского Центробанка агентство "Прайм".

Напомним, согласно устоявшемуся мнению, за рубежом было заморожено активов российского ЦБ на сумму порядка 300 миллиардов долларов.

Ранее всё то же агентство Bloomberg сообщало, что юридическая служба Евросоюза не может установить местонахождение большинства замороженных резервов Центробанка РФ. ЕС якобы известно только о 14 процентах из этих 300 миллиардов.

При этом некоторые специалисты отмечали, что конкретное местоположение активов и их размер можно будет определить, только если Запад решить изъять эти средства. Сейчас же банкам необязательно информировать о том, сколько средств заморожено на их счетах.

Может быть, это и так. Хотя в таком случае не очень понятно, почему в западной прессе регулярно поднимается тема о том, что соответствующим структурам Европейского сообщества неизвестно местонахождение российских активов.

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