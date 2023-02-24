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Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия умным решением спасла свои активы от США

2:16
Экономика

Американский финансовый эксперт, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс полагает, что умное решение России помогло ей уберечь свои активы на десятки миллиардов долларов от властей США.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия умным решением спасла свои активы от США

После начала украинского кризиса, США и их союзники ввели против России экономические санкции, которые были признаны одними из самых жёстких в истории. Но американский эксперт считает, что санкции не достигли желаемого эффекта. И даже более того, их провал был предсказуем после того, как России удалось вывести из-под санкций весьма внушительные активы.

Рикардс отметил, что западные санкции, введённые в ответ на воссоединение Крыма с Россией, не сработали, говорится в материале издание The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссия").

И Москва предприняла меры, которые позволили ей подготовиться к 2022 году. Россия уже перевела более 20 процентов своих резервов в физические золотые слитки, хранящиеся в Москве, подчеркнул Джеймс Рикардс.

По его мнению, стоимость переведённых в золото российских средств оценивается в 140 миллиардов долларов. Золото является физическим активом, который нельзя заморозить или изъять, так как оно хранится на территории России. Кроме того, отследить передвижение слитков драгметалла невозможно.

Таким образом, Россия не только спасла огромные средства от западных санкций, но и получила в своё распоряжение универсальный финансовый инструмент, который неподвластен геополитическим волнениям.

По мнению Джеймса Рикардса, эти действия России были умным решением, которое позволило ей уберечь свои активы на десятки миллиардов долларов от действий властей США.

Ранее заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что в Фонде национального благосостояния в 2023 году останутся только рубли, золото и юани.

А вот что касается евро, то "он обязательно будет обнулён в этом году", по словам Колычева. От долларов в ФНБ избавились ещё летом прошлого года.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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