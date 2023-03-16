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Политолог: Индия продолжит покупать нефть у России по выгодной цене

1:28
Экономика

По словам посла России в Индии Дениса Алипова, Индия будет продолжать покупать российскую нефть, пока это будет выгодно.

Политолог: Индия продолжит покупать нефть у России по выгодной цене

Это было заявлено в ответ на информацию, опубликованную агентством Bloomberg, где говорится, что Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть. Посол назвал эту информацию вбросом и отметил, что Индия действует в соответствии со своими потребностями, а не под давлением западных стран.

Политический обозреватель и журналист Юрий Светов в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" также подчеркнул, что западные страны раздражаются поведением Индии, которая решает свои вопросы на мировых рынках сырья, и поэтому используют информационные методы давления на страну, в том числе через СМИ.

Собеседник отметил, что поведение Индии является проблемой для Запада. Американцы беспокоятся о возможном увеличении цены на нефть в связи с текущими событиями в этой отрасли, так как Саудовская Аравия заявила о своем нежелании соблюдать потолок цены на "черное золото".

Западу не нравится, что Индия руководствуется своими собственными интересами на рынке сырья. Кроме того, для США проблемой стало заявление Индии о покупке 200 сверхзвуковых ракет BrahMos, производимых совместным российско-индийским предприятием, которое было сделано недавно в Нью-Дели.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
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