Политолог: Индия продолжит покупать нефть у России по выгодной цене

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам посла России в Индии Дениса Алипова, Индия будет продолжать покупать российскую нефть, пока это будет выгодно.

Это было заявлено в ответ на информацию, опубликованную агентством Bloomberg, где говорится, что Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть. Посол назвал эту информацию вбросом и отметил, что Индия действует в соответствии со своими потребностями, а не под давлением западных стран.

Политический обозреватель и журналист Юрий Светов в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" также подчеркнул, что западные страны раздражаются поведением Индии, которая решает свои вопросы на мировых рынках сырья, и поэтому используют информационные методы давления на страну, в том числе через СМИ.

Собеседник отметил, что поведение Индии является проблемой для Запада. Американцы беспокоятся о возможном увеличении цены на нефть в связи с текущими событиями в этой отрасли, так как Саудовская Аравия заявила о своем нежелании соблюдать потолок цены на "черное золото".

Западу не нравится, что Индия руководствуется своими собственными интересами на рынке сырья. Кроме того, для США проблемой стало заявление Индии о покупке 200 сверхзвуковых ракет BrahMos, производимых совместным российско-индийским предприятием, которое было сделано недавно в Нью-Дели.