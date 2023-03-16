Bloomberg: США устроили "битву за супертанкеры" из-за России

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

США все чаще арендуют крупногабаритные танкеры для экспорта нефти в Европу, поскольку средние суда используются для перевозки российского "чёрного золота" в страны Азии, сообщает Bloomberg.

В этом месяце в Европу должно прибыть 11 супертанкеров типа VLCC и 16 судов класса Suezmax, на которых уже сейчас находится около 60% всей сырой нефти, перевозимой по этому маршруту. В 2022 году этот показатель составлял лишь 37%. Большие танкеры способны перевозить около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax — около миллиона.

Обычно для транспортировки нефти используются маленькие суда Aframax, которые вмещают 700 тысяч баррелей, но сейчас они практически полностью заняты для перевозки российской нефти в Китай и Индию. Эти страны увеличивают объемы закупаемой нефти у России из-за того, что западные страны отказались от её использования после того, как ввели антироссийские санкции.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о полной независимости Германии от российских энергоносителей. Для этого понадобились всего восемь месяцев, подчеркнул руководитель ФРГ.