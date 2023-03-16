WSJ: страны G7 не хотят понижать потолок цен на российскую нефть

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны "Большой семёрки" хотят сохранить действующий ценовой лимит на российскую нефть в 60 долларов за баррель и не намерены понижать показатель, заявили американские аналитики.

Ранее в ряде стран Евросоюза призвали снизить потолок цен на российскую нефть вполовину, практически до 30 долларов за баррель.

"Большая семёрка" стран с развитой демократией хочет сохранить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, по словам источника, знакомых с этим вопросом, что сводит на нет надежды некоторых европейских столиц на ужесточение западных санкций в этом месяце", — передаёт The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, корректировать цены на российское чёрное золото "не хочет" Вашингтон, о чём президент Америки Джо Байден сообщил в ходе встречи с главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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