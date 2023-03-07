Bloomberg: Эстония призвала ЕС снизить потолок цен на нефть из РФ и "дружески" надавить на партнёров Москвы

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

До конца марта странам Евросоюза стоит пересмотреть решение по действующему потолку цен на российскую нефть и урезать его вполовину, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Таким образом, Эстония призывает снизить лимит стоимости чёрного золота из России с 60 до 30 долларов за баррель.

"Мы должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить государству получить дополнительную выгоду", — заявил Рейнсалу в интервью Bloomberg.

По его мнению, так Евросоюз сможет сделать шаг "в правильном направлении". Кроме того, по словам эстонского министра, ЕС и Западу необходимо "дружеское" давление на государства-соседей, которые активно сотрудничают с Россией в торгово-экономическом секторе.

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