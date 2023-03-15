Bloomberg: в ЕС предложили ещё больше снизить потолок на российскую нефть

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Три страны Евросоюза — Литва, Польша и Эстония — предложили ещё больше снизить потолок цен на российскую нефть, уже установленный в декабре 2022 года на отметке 60 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg.

"Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен, который в декабре был установлен на уровне 60 долларов за баррель, до уровня не более 51,45 доллара", — сказано в статье.

Журналисты отметили, что эти три страны уже давно предлагают ужесточить антироссийские санкции. Однако для того, чтобы уже принятый потолок цен был изменён в меньшую сторону, необходимо согласие всех членов ЕС.

Авторы подсчитали, что если Евросоюз согласится снизить потолок цен на нефть из РФ, Россия будет недополучать не менее 650 миллионов долларов в месяц от импорта сырой нефти.

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